Германия

Защитник франкфуртского клуба Мартин Хинтереггер отметился тремя голами по ходу поединка, однако на счету его команды в итоге оказалось лишь два забитых мяча (5:2).

Последнем матче субботней части программы двадцать седьмого тура немецкой Бундеслиги действующий чемпион, мюнхенская Бавария, на поле "Альянц Арены" принимал франкфуртский Айнтрахт — знаковый для "Красной машины" последних лет коллектив.

Победа над командой из "финансовой столицы" Германии в Суперкубке 2018-го года (5:0) ознаменовала собой начало эпохи Нико Ковача за рулем Баварии, однако последняя очная дуэль между отчетными соперниками досрочно завершила тренерскую карьеру хорвата (1:5) в ноябре прошлого года. Разумеется, что на этом фоне выступление мюнхенского клуба на домашней арене имело для хозяев крайне важное значение. Тем более, что матче против Унион Берлин в прошлом туре (2:0) подопечные Ханса-Дитера Флика провели неплохую разминку не только перед игрой против Айнтрахта, но и перед предстоящей битвой с дортмундской Боруссией.

Противостояние в столице Баварии можно было разделить на три составляющих. Хозяева подчистую выиграли у своих соперников первый тайм и первые минуты второй половины за счет постоянного давления на чужой половине, а также активности фланговых исполнителей. В эту концепцию прекрасно ложились подключения Бенджамена Павара на острие атак, с помощью которых крайний защитник сумел создать для себя пару голевых моментов.

Первые два забитых мюнхенской командой мяча были похожи друг на друга. Угроза воротам Траппа пришла с левого фланга, где голевыми подачами отметились Томас Мюллер и Альфонсо Дэвис, а на завершающей стадии сыграли Леон Горецка и все тот же 25-й номер коллектива Флика. Укрепление преимущества Баварии произошло в начале второго тайма, когда Роберт Левандовски ударом головой замкнул навес Кингсли Комана.

С преимуществом в три мяча хозяева начали играть слишком расслабленно, за что тут же получили два ответных выстрела от Мартина Хинтереггера. В обоих случая защитнику мяч доставлялся усилиями Себастьяна Роде при подаче угловых на правом фланге. Однако Хинтереггер не был бы самим собой, если бы не придумал момент и у своих ворот. Когда счет уже был 4:2, Мартин срезал мяч в собственные ворота при простреле от Гнабри с левого фланга штрафной. Вот такой вот хет-трик получился.

Между голами центрального защитника Франкфурта аккуратно вписал свое имя в графу неудачников Желсон Фернандес, подарив мяч для Дэвиса внутри штрафной гостей. Точный удар канадца сбил атакующие порывы Айнтрахта, которые окончательно были сведены на нет уже упомянутыми усилиями Хинтереггера. "Орлы" оказались слишком простым соперником для коллектива Флика, поэтому чемпион Германии просто провел обкатку заранее отложенного механизма.

В следующем туре мюнхенскую Баварию ожидает выезд на "Зигналь-Идуна-Парк" для противостояния с дортмундской Боруссией, а франкфуртский Айнтрахт в родных стенах примет Фрайбург.

Бавария — Айнтрахт 5:2

Голы: Горецка, 17, Мюллер, 41, Левандовски, 46, Дэвис, 61, Хинтереггер, 74 (авт.) — Хинтереггер, 52, 55

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг (Эрнандес, 73), Алаба, Дэвис — Киммих (Кюизанс, 86), Горецка — Коман (Зиркзее, 86), Мюллер, Перишич (Гнабри, 63) — Левандовски.



Айнтрахт: Трапп — Туре, Ильзанкер, Хинтереггер, Ндика (Чендлер, 46) — да Коста (Дурм, 76), Роде (Камада, 72), Фернандес, Костич — Гачинович (Соу, 71) — Силва (Дост, 76).

Предупреждение: Хинтереггер.