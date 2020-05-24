Германия

Автор дубля в ворота мюнхенцев рассказал о причинах поражения.

Мартин Хинтереггер остался доволен выступлениями своей команды, которой не хватило класса перед более мастеровитым оппонентом.

"В первом тайме мы многое делали правильно. После перерыва сразу же пропустили третий. Оба забитых гола вдохнули в нас новую жизнь. Однако класс Баварии сыграл свою роль.

Они затем еще больше прибавили. Потом из-за двух ошибок мы пропустили четвертый и пятый мяч. Тем не менее, мы показали хорошую игру, особенно во втором тайме", — приводит слова Хинтереггера официальный сайт мюнхенцев.

На Football.ua доступно видео голов и обзор поединка Бавария — Айнтрахт.