Германия

Защитник Айнтрахта Ф Мартин Хинтереггер забил 8 мячей в сезоне после розыгрыша угловых.

Отличившись дублем в матче 27 тура чемпионата Германии против Баварии, защитник Айнтрахта Ф Мартин Хинтереггер записал на свой счет восьмой гол после розыгрыша угровых.

В нынешнем сезоне никому из футболистов, выступающих в пяти ведущих европейских чемпионатов подобное не удавалось.

Увы, но дубль австрийца не только не помог его команде, уступившей 2:5, так он еще и стал автором автогола, установившего окончательный счет.

27-летний защитник национальной сборной Австрии (45 матчей, 4 гола) выступал за РБ Зальцбург (212 матчей во всех турнирах, 12 голов), Боруссию М (10, 0), Аугсбург (83, 5) и Айнтрахт Ф (61, 11).