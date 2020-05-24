"Быки" разгромили своего оппонента в очередном туре чемпионата Германии.
Фото: Getty Images
24 мая 2020, 20:39
В 27-м туре Бундеслиги РБ Лейпциг отправился в гости к Майнцу. При пустых трибунах хозяева не сумели доставить проблем "быкам", крупно уступив в пять мячей.
Обзор матча:
Майнц – РБ Лейпциг 0:5
Голы: Вернер, 11, 48, 75, Поульсен, 23, Забитцер, 36
Майнц: Мюллер – Сен Жюст, Брума (Матета, 46), Ниахате – Баку, Фернандес (Латца, 74), Кунде Малонг (Баррейро, 61), Карикол – Боэтиюс (Авонийи, 61) – Онисво (Озтунали, 74), Куайсон
РБ Лейпциг: Гуляши – Клостерманн, Упамекано (Орбан, 60), Хальстенберг – Ольмо, Забитцер (Адамс, 60), Лаймер (Мукиеле, 42), Кампль (Вольф, 70), Нкунку (Лукман, 70) – Поульсен, Вернер
Предупреждения: Кунде Малонг, Брума, Сен Жюст – Забитцер, Упамекано, Вернер.