Германия

Букмекеры оценили шансы команд в поединке 28-го тура чемпионата Германии.

Центральным матчем 28-го тура немецкой Бундеслиги станет противостояние между лидерами турнирной таблицы — дортмундской Боруссией и мюнхенской Баварией.

Несмотря на статус домашней команды и впечатляющую форму в последних поединках, по мнению букмекеров, "шмели" не являются фаворитами этого матча.

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Так, на победу Боруссии Д коэффициент составляет 3,70, а на успех Баварии букмекеры предлагают поставить с показателем 1,85. Ничейный же результат оценили в коэффициент 4,40.

Матч Боруссия Д — Бавария состоится во вторник, 26 мая, на стадионе Сигнал Идуна Парк в Дортмунде. Начало матча — в 19:30 по киевскому времени.