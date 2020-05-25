Германия

"Сливочные" могут отдать марокканца в Дортмунд за счет приобретения Холанда.

Мадридский Реал продолжает прорабатывать будущий трансфер Эрлинга Холанда на Сантьяго Бернабеу.

По информации AS, нынешний одноклубник норвежца в дортмундской Боруссии Ашраф Хакими может стать частью сделки.

Хакими ныне находится в рурском клубе в аренде из Реала, которая рассчитана до конца текущего сезона. Вполне вероятно, что марокканец может остаться у "шмелей" еще на один сезон на правах аренды.

Дортмундцы также раздумывают над полноценным контрактом с 21-летним хавбеком.

Источник сообщает, что Реал может отдать Хакими в Дортмунд, как часть сделки по Холанду, чья трансферная стоимость уже составляет 72 млн евро, в то время как Хакими стоит 54 млн.