Германия

Похоже, норвежский форвард получил повреждение.

В центральном матче 28-го тура немецкой Бундеслиги сошлись в противостоянии два лидера турнирной таблицы — дортмундская Боруссия и мюнхенская Бавария.

Талантливый нападающий "шмелей" Эрлинг Холанд во время одной из атак сел на газон футбольного поля, сигнализируя о возможной травме.

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр мгновенно заменил норвежца на Джованни Рейну. Холанд покидал поле немного прихрамывая.

Напомним, что следить за событиями матча Боруссия Д — Бавария вы можете в онлайн-трансляции на Football.ua. На момент 82-й минуты мюнхенцы минимально обыгрывают соперника (0:1).