Германия

Матчи кубкового турнира состоятся 9 и 10 июня.

Немецкий футбольный союз назвал даты и время проведения матчей полуфиналов Кубка Германии.

Как сообщает официальный твиттер турнира, поединки состоятся в те же дни, что и планировалось раньше.

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Календарь 1/2 финала Кубка Германии выглядят следующим образом:

9 июня. Саарбрюккен – Байер

10 июня. Бавария – Айнтрахт

Оба матча начнутся в 21:45 по киевскому времени.

Напомню, команды возобновили сезон в Бундеслиге 16 мая.