Матчи кубкового турнира состоятся 9 и 10 июня.
Кубок Германии, Getty Images
27 мая 2020, 13:58
Немецкий футбольный союз назвал даты и время проведения матчей полуфиналов Кубка Германии.
Как сообщает официальный твиттер турнира, поединки состоятся в те же дни, что и планировалось раньше.
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Календарь 1/2 финала Кубка Германии выглядят следующим образом:
9 июня. Саарбрюккен – Байер
10 июня. Бавария – Айнтрахт
Оба матча начнутся в 21:45 по киевскому времени.
Напомню, команды возобновили сезон в Бундеслиге 16 мая.