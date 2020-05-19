Германия

Football.ua рссказывает, как изменился футбол в топ-чемпионате после выхода из карантина.

Футбол высшего уровня наконец вернулся в нашу жизнь. Естественно, не в том виде, каким мы его помним до карантина, но и без этого сам факт возвращения любимой игры миллионов хотя бы на экраны — радостное и, без преувеличений, историческое событие. В прошедший уикенд мы вновь увидели голы, футбол, борьбу и эмоции. Но вместе с тем, мы стали свидетелями новой реальности, в которой эти самые футбольные матчи теперь проходят.

Верим, что не за горами то время, когда все станет на круги своя, и болельщики вновь заполнят трибуны. Больше не будет никаких ограничений, масок, проверок температуры... Но сегодня все иначе, и прошедший тур Бундеслиги наглядно продемонстрировал нам, с чем нам придется жить как минимум ближайшие месяцы.

Германия постепенно снимает карантинные ограничения — открываются кафе, бары, рестораны и так далее. Но если вы оптимист и ждете, что в текущем сезоне болельщики вернутся на стадионы, то лучше сразу оставить эту надежду. Немецкие трибуны, которые всегда заполнены практически на сто процентов, выглядели абсолютно сюрреалистично.

Максимум 300 человек были допущены на каждый стадион в прошедшем туре, максимум 100 — в медиа-зону, 100 — в подтрибунные помещения и еще 100 по всему периметру арен. Все кто входят на стадион должны были пройти необходимые проверки безопасности, в том числе измерить температуру. И не стоит лишний раз говорить, что все должны быть в масках.

Рассмотрим нововведения на примере Рурского дерби. На Сигнал Идуна Парк в Дортмунде, который вмещает 80 тысяч, во время поединка было слышно каждую фразу игроков или тренеров. Естественно, никаких рукопожатий перед самим матчем, клубные талисманы также отсутствуют. Никаких командных фото или подбрасывания монет перед стартовым свистком.

"Это было очень необычно. На стадионе нет шума. Вы создаете шанс, отдаете красивые пасы, забиваете гол и ничего не происходит. Это очень странно. Мы очень скучаем по нашим фанатам. Это был просто совсем другой матч", — так прокомментировал игру главный тренер Дортмунда Люсьен Фавр. Сказал он это на пресс-конференции. Виртуальной. Не удивительно, что традиционного послематчевого общения с прессой также не было.

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К слову, о шуме. Если вы посмотрите поединок Унион — Бавария, то всю игру вас будет сопровождать отчетливое пение птиц, которые расположились на ближайших деревьях вокруг Ан дер Альтен Форстерай. Сигнал Идуна Парк также перед матчем решила внести звуковое сопровождение, включив традиционную песню "You`ll never walk alone", которую поют болельщики на стадионе. Получилось довольно грустно. Тем не менее, после матча игроки "шмелей" подошли поблагодарить пустой сектор, где обычно находятся самые активные поклонники Дортмунда.

Естественно, футболисты не могут придерживаться социальной дистанции во время самого поединка, но вне игры действует строгий протокол. Одно из самых интересных нововведений — скамейка запасных, которая теперь может достигать любых размеров. Футболисты и персонал, которые не находятся на футбольном поле, должны соблюдать дистанцию в полтора метра. Также, само собой, надо находится в маске. Ты играл на поле и тебя заменил тренер? Пожалуйста, получи маску и сядь подальше на край сектора.

Вернемся к пресс-конференциям. В медиа-зал пускают не более 10 журналистов, которые обязаны также соблюдать правила полутора метров. К примеру, работники прессы на матче Аугсбург — Вольфсбург находились в конференц-зале на первом этаже, а менеджеры команд — на третьем. Доступна лишь видеосвязь, вопросы лишь в чат в письменном виде. Конечно, можно взять флеш-интервью. Вот наглядный пример из Лейпцига, как это будет выглядеть.

К слову, о менеджере Аугсбурга. Хайко Херрлих пропустил поединок против Вольфсбурга именно из-за того, что нарушил карантин. Дело в том, что перед стартом турнира, команды были обязаны самоизолироваться в отеле на клубной базе, а Херрлих покинул территорию ради того, чтобы... купить зубную пасту. Тренера отправили на два теста на коронавирус, Хайко извинился и отправился в самоизоляцию. Что сказать, немецкая дотошность к гигиене, которая, в общем-то, и вернула нам футбол во всей красе.

Отметим, что с социальной дистанцией во время самого поединка не все так однозначно. Протокол запрещает праздновать голы вместе с партнерами, касаться игроков или персонал без крайней надобности, не рекомендуется плевать на поле. Были ли примеры нарушений? Естественно. К примеру, защитник Герты Дедрик Бойята, празднуя гол с Марко Груйичем, поцеловал его, вызвав шквал критики. Игрок извинился, при этом утверждая, что это был никак не поцелуй.

"Это был не поцелуй. Я давал ему инструкции по поводу матча. Мы должны определенно быть осторожными, когда играем в этой ситуации. Мы должны адаптировать на новый способ играть или праздновать", — написал Бойята.

Теперь даже сам футбол необходимо смотреть более внимательно. Журналисты, которые присутствовали на поединках, отмечали, что ты больше не может отвлекаться на телефон, и реагировать на опасную ситуацию на фоне поднимающегося шума трибун. Шума нет, но слышен каждый хлопок вратарских перчаток. От футбола больше ничего не отвлекает. Есть реальность, в которой болельщикам и футболистам предстоит жить. Нам еще предстоит привыкнуть к пустым стадионам, вид которых порой вызывает дискомфорт. Но лучше так, чем еще многие месяцы без игры.

"Это странно и незнакомо, пустой стадион Боруссии заставляет твое сердце обливаться кровью", — сказал директор дортмундцев Михаэль Цорк.

Все мы его прекрасно понимаем, правда?

Антон Рыбаков, Football.ua