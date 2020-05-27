Германия

Предлагаем вашему вниманию стартовые составы команд.

Лейпциг примет Герту на своем поле в рамках 28-го тура чемпионата Германии. Берлинцы выйдут на поле с Ибишевичем на острие, а Пьонтек остался в запасе.

Лейпциг: Гулачи — Лаймер, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Сабитцер, Кампль — Ольмо, Нкунку — Вернер, Шик

Запасные: Мвого, Мукиэле, Анхелиньо, Орбан, Форсберг, Адамс, Лукман, Вольф, Айдара

Герта: Ярстейн — Пекарик, Бойята, Торунарига, Платтенхардт — Шельбред, Груйич — Люкебакио, Дарида, Кунья — Ибишевич

Запасные: Шмарш, Миттельштедт, Клюнтер, Дилросун, Майер, Самарджич, Дардаи, Нганкам, Пьонтек

Начало матча запланировано на 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией вместе с Football.ua.