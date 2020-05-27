Представляем вашему вниманию видеообзор матча Бундеслиги.
Герта, Getty Images
27 мая 2020, 23:59
Ошибка Руне Ярстейна позволяла Лейпцигу рассчитывать на победу, однако в концовке матча Кшиштоф Пьонтек сравнял счет с пенальти, заработанного Матеусом Куньей — 2:2.
Лейпциг — Герта 2:2
Голы: Клостерманн, 23, Шик, 68 — Груйич, 9, Пьонтек, 82 (с пенальти)
Лейпциг: Гулачи — Адамс, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Сабитцер, Лаймер — Ольмо (Лукман, 58), Нкунку (Анхелиньо, 66) — Вернер (Вольф, 79), Шик (Орбан, 79)
Герта: Ярстейн — Пекарик, Бойята, Торунарига, Платтенхардт — Шельбред (Майер, 77), Груйич — Люкебакио (Дилросун, 71), Дарида (Пьонтек, 71), Кунья — Ибишевич (Нганкам, 78)
Предупреждения: Халстенберг — Пекарик, Торунарига, Кунья
Удаление: Халстенберг, 63 (вторая желтая карточка)