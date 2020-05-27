Германия

Подопечные Юлиана Нагельсманна упустили победу в меньшинстве.

Лейпциг после поражения Боруссии Д от Баварии получил возможность догнать "шмелей" в турнирной таблице. Берлинцы вышли на поединок без своего дорогостоящего подписания — Кшиштофа Пьонтека, который остался на скамье запасных. У Лейпцига в последний момент травмировался Кампль, место которого занял Адамс.

С первых минут Герта не стеснялась идти в атаку, но у "быков", на первый взгляд, все шло по плану. Тем не менее, хладнокровность хозяев пошатнулась, когда Груйич ногой переправил мяч в угол ворот после подачи Платтенхардта с углового. 0:1. Команде Нагельсманна потребовалось некоторое время, чтобы завладеть игровой инициативой.

В середине тайма "быки" смогли восстановить паритет - Клостерманн опередил противника на ближней штанге и поразил дальний угол ударом головой. 1:1. Ближе к концу первой половины игры команды несколько сбавили обороты из-за усталости, а потому ожидаемо ушли на перерыв при счете 1:1.

Начало второй половины игры прошло при высоких скоростях, но опасные моменты не появлялись. Единственное, что можно вспомнить, это нелепый удар Патрика Шика в падении через себя. Юлиан Нагельсманн постепенно пытался изменить игу посредством замен, но планы тренеры испортило удаление Халстенберга.

Тем не менее, "быки" смогли выйти вперед, когда Патрик Шик получил мяч на подступах к чужой штрафной и пробил — Ярстейн неудачно сыграл и упустил мяч в ворота. 2:1. Далее темп игры немного упал, а медицинский штаб все чаще появлялся на поле. Нагельсманн сменил Шика на защитника Орбана, пытаясь удержать преимущество в счете.

За десять минут до конца поединка берлинцы получили в свое распоряжение одиннадцатиметровый удар, который уверенно реализовал Кшиштоф Пьонтек. Команды так и не смогли склонить чашу весов на свою сторону, а потому финальный свисток арбитра зафиксировал результативную ничью, которая пошла на пользу Боруссии Д.

Лейпциг — Герта 2:2

Голы: Клостерманн, 23, Шик, 68 — Груйич, 9, Пьонтек, 82 (с пенальти)

Лейпциг: Гулачи — Адамс, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Сабитцер, Лаймер — Ольмо (Лукман, 58), Нкунку (Анхелиньо, 66) — Вернер (Вольф, 79), Шик (Орбан, 79)

Герта: Ярстейн — Пекарик, Бойята, Торунарига, Платтенхардт — Шельбред (Майер, 77), Груйич — Люкебакио (Дилросун, 71), Дарида (Пьонтек, 71), Кунья — Ибишевич (Нганкам, 78)

Предупреждения: Халстенберг — Пекарик, Торунарига, Кунья

Удаление: Халстенберг, 63 (вторая желтая карточка)