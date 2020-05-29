Германия

Немецкий форвард рассчитывает продолжить карьеру в составе "красных".

Спортивный директор Интера Пьеро Аузилио рассказал, что трансфер Тимо Вернера в Интер исключен, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

"Нерадзурри" связывались с окружением 24-летнего форварда и в курсе, что заполучить его будет невозможно, даже несмотря на отступные.

Отметим, что сам Вернер хочет продолжить карьеру в Ливерпуле.

В текущем сезоне Тимо отыграл 28 матчей за РБ Лейпциг в Бундеслиге: на его счету 24 гола и 7 результативных передач.