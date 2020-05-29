Германия

Завершился пятничный матч 29-го тура чемпионата Германии.

Фрайбург на своем поле при пустых трибунах принимал Байер. Хозяева с минимальным счетом уступили "фармацевтам".

Единственный гол в игре на счету Кая Хаверца, который получил травму и был заменен на 66-й минуте игры.

Фрайбург – Байер 0:1

Гол: Хаверц, 54

Фрайбург: Шволов – Кублер (Гульде, 66), Линхарт, Хайнц, Гюнтер – Шаллаи (Шмид, 66), Кох (Франтц, 75), Хефлер, Грифо (Квон, 75) – Холер (Вальдшмидт, 75), Петерсен

Байер: Градецки – Та, Бендер, Драгович – Амири, Баумгартлингер, Арангис, Синкгравен (Аларио, 62) – Вирц (Паулиньо, 85), Хаверц (Диаби, 66), Бэйли (Тапсоба, 85)

Предупреждения: … — Аларио, Амири.