Завершился пятничный матч 29-го тура чемпионата Германии.
Фото: twitter.com/bayer04fussball
29 мая 2020, 23:23
Фрайбург на своем поле при пустых трибунах принимал Байер. Хозяева с минимальным счетом уступили "фармацевтам".
Единственный гол в игре на счету Кая Хаверца, который получил травму и был заменен на 66-й минуте игры.
Фрайбург – Байер 0:1
Гол: Хаверц, 54
Фрайбург: Шволов – Кублер (Гульде, 66), Линхарт, Хайнц, Гюнтер – Шаллаи (Шмид, 66), Кох (Франтц, 75), Хефлер, Грифо (Квон, 75) – Холер (Вальдшмидт, 75), Петерсен
Байер: Градецки – Та, Бендер, Драгович – Амири, Баумгартлингер, Арангис, Синкгравен (Аларио, 62) – Вирц (Паулиньо, 85), Хаверц (Диаби, 66), Бэйли (Тапсоба, 85)
Предупреждения: … — Аларио, Амири.