Германия

Стали известны стартовые составы команд на матч 29 тура Бундеслиги между мюнхенской Баварией и Фортуной из Дюссельдорфа.

Главный тренер мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик произвел одно изменение в стартовом составе своей команды по сравнению с матчем против дортмундской Боруссии. Так, в поединке против Фортуны в паре с Давидом Алабой сыграет Лукас Эрнандес, а Жером Боатенг остался на скамейке запасных.

Бавария: Нойер — Павар, Эрнандес, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Коман, Мюллер, Гнабри — Левандовски

Запасные: Ульрайх, Сингх, Зиркзее, Одриосола, Боатенг, Кюизайнс, Майер, Мартинес, Перишич

Фортуна: Кастенмайер — Циммерманн, Бодзек, Йоргенсен, Хоффманн, Гиссельманн — Караман, Моралес, Штёгер, Томми — Скжибски

Запасные: Рензинг, Соботтка, Зуттнер, Офори, Хеннингс, Циммер, Бериша, Пледль, Бормут

Матч Бавария — Фортуна начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.