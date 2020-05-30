Германия

Мюнхенцы стали еще на шаг ближе к завоеванию очередного чемпионства, уничтожив Фортуну (5:0).

В заключительном матче игрового дня в Бундеслиге чемпион и лидер высшего дивизиона мюнхенская Бавария принимала одного из аутсайдеров – Фортуну из Дюссельдорфа. Ханс-Дитер Флик произвел лишь одну замену после победы над дортмундской Боруссией, выпустив в центре обороны Эрнандеса вместо Боатенга. Таким образом, атакующая линия осталась прежней, и она как следует потрепала нервы защите соперника. Однако сперва воротам Кастенмайера ничто не угрожало, поскольку хозяева начали матч довольно сдержанно.

Со временем "ротен" стали все ближе подбираться к владениям Кастенмайера, и первая же реальная возможность забить привела к голу. На 15-й минуте Павар пробил в касание после скидки Гнабри, мяч летел мимо створа, но Йоргенсен переправил его в собственные ворота – 1:0. Поведя в счете, Бавария не остановилась на достигнутом, продолжив атаковать. Хозяева провели несколько опасных выпадов, но ни один из них не завершился опасным моментом. Его пришлось ждать довольно долго. Мюллер прицельно пробил в касание после прострела Левандовски, а Кастенмайер спас свою команду, переведя мяч на угловой. Киммих подал этот корнер, а Павар выиграл борьбу на втором этаже, отправив мяч в ворота – 2:0.

Через несколько минут у гостей была возможность возродить интригу после удара Карамана из пределов штрафной, но Дэвис не позволил мячу долететь до ворот, приняв его на себя. Далее игра на некоторое время успокоилась, "ротен" продолжали уверенно контролировать ход событий, не торопясь атаковать. Но до ухода на перерыв им все же удалось забить третий гол, да какой! Хозяева провели потрясающую комбинацию в завершении которой забить могли и Киммих, и Мюллер, но оба решили поделиться мячом с партнером. Завершилось все это голом Левандовски – 3:0. При таком счете команды и отправились отдыхать.

После возобновления игры Бавария снова взялась за свое, проведя сразу два быстрых гола. Сперва на 50-й минуте Левандовски оформил дубль, эффектно замкнув пяткой прострел Гнабри — 4:0. А уже через две минуты Дэвис прорвался сквозь защитников и хладнокровно разобрался с Кастенмайером — 5:0. Еще через несколько минут дубль мог оформить Павар, который нанес свой фирменный удар слету, но вратарь Фортуны смог с ним справиться. Вскоре после этого гости создали отличную возможность забить, которой, впрочем, не воспользовался Хоффманн, не попавший по воротам с нескольких метров.

Еще через несколько минут убойная возможность забить была у Мюллера, но Томас дал маху, промахнувшись с близкого расстояния. После этого команды на некоторое время взяли паузу, после чего Бавария вновь активно пошла вперед. В одном из эпизодов Левандорвски мог оформить хет-трик, убрав нескольких оппонентов на замахе и пробил по воротам, но в этот раз Кастенмайер не позволил поляку отличиться. Подопечные Флика были решительно настроены забить хотя бы еще один, и несколько раз были к этому близки, но все же мячу больше не было суждено оказаться в сетке ворот гостей. Как итог, мюнхенцы сняли скальп с очередного соперника, одержав крупную победу. "Ротен" стали еще на шаг ближе к завоеванию серебряной салатницы, Фортуна же подпустила к себе бременский Вердер в контексте борьбы за выживание.

В 30-м туре Баварию ожидает сложнейший выезд к леверкузенскому Байеру, а Фортуна примет Хоффенхайм.

Бавария - Фортуна 5:0

Голы: Йоргенсен, 15 (в свои ворота), Павар, 29, Левандовски, 43, 50, Дэвис, 52

Бавария: Нойер — Павар (Одриосола, 62), Алаба, Эрнандес (Кюизанс, 46), Дэвис — Киммих, Горецка — Коман (Перишич, 62), Мюллер (Зиркзее, 75), Гнабри (Майер, 78) — Левандовски

Фортуна: Кастенмайер — Циммерманн (Циммер, 67), Йоргенсен, Хоффманн, Гиссельманн — Бодзек — Скжибски, Моралес (Соботтка, 57 (Пледль, 73)), Штёгер (Бериша, 57), Томми (Зуттнер, 67) — Караман

Предупреждения: Караман, Зуттнер