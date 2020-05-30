Германия

Завершился поединок 29-го тура чемпионата Германии.

Вольфсбург на своем поле принимал Айнтрахт и уступил при пустых трибунах.

Ключевым стал гол Камада в концовке игры — на 85-й минуте он принес своей команде победу.

Обзор матча:

Вольфсбург – Айнтрахт 1:2

Голы: Мбабу, 58 – Силва, 27 (с пенальти), Камада, 85

Вольфсбург: Кастельс – Мбабу, Понграчич, Брукс, Руссильон – Штеффен, Шлагер, Арнольд, Виктор (Мехмеди, 61) – Брекало, Вегхорст (Гинчек, 75)

Айнтрахт: Трапп – Абрахам, Хасебе, Хинтереггер – Чендлер, Кор (Торро, 77), Роде (Фернандес, 77), Костич – Камада (Де Гузман, 89) – Гачинович (Соу, 84), Силва (Дост, 77)

Предупреждения: Виктор, Штеффен, Руссильон – Камада, Гачинович, Роде, Торро, Де Гузман

Удален: Торро, 90+5.