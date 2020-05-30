Завершились два поединка 29-го тура чемпионата Германии.
Фото: twitter.com/FCAugsburg
30 мая 2020, 18:35
Вольфсбург на своем поле принимал Айнтрахт и уступил при пустых трибунах.
Вольфсбург – Айнтрахт 1:2
Голы: Мбабу, 58 – Силва, 27 (с пенальти), Камада, 85
Вольфсбург: Кастельс – Мбабу, Понграчич, Брукс, Руссильон – Штеффен, Шлагер, Арнольд, Виктор (Мехмеди, 61) – Брекало, Вегхорст (Гинчек, 75)
Айнтрахт: Трапп – Абрахам, Хасебе, Хинтереггер – Чендлер, Кор (Торро, 77), Роде (Фернандес, 77), Костич – Камада (Де Гузман, 89) – Гачинович (Соу, 84), Силва (Дост, 77)
Предупреждения: Виктор, Штеффен, Руссильон – Камада, Гачинович, Роде, Торро, Де Гузман
Удален: Торро, 90+5.
В параллельной встрече Герта оказалась сильнее Аугсбурга.
Герта – Аугсбург 2:0
Голы: Дилросун, 23, Пьонтек, 90+3
Герта: Ярштайн – Пекарик, Бойата, Торунарига, Миттельштадт – Груич, Шелбред (Майер, 59) – Лукебакио (Пьонтек, 64), Дарида, Дилросун (Клунтер, 90+1) – Ибишевич (Леки, 65)
Аугсбург: Луте – Лихтштайнер (Фрамбергер, 74), Сухи, Удуохай, Яго – Хедира (Байер, 62), Груэсо – Саренрен-Базее (Тайгль, 81), Левен (Рихтер, 46), Варгас – Кордова (Нидерлерхнер, 46)
Предупреждение: Груич, Миттельштадт, Пьонтек – Хедира, Удуохай, Байер.