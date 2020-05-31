Французский защитник не смог доиграть до конца встречу с дюссельдорфцами.
Лукас Эрнандес, GEtty Images
31 мая 2020, 07:21
Защитник Баварии Лукас Эрнандес был заменен в перерыве игры против Фортуны.
"У Лукаса возникли проблемы с приводящей мышцей, мы не хотели рисковать", — цитирует главного тренера команды Ханси Флика официальный сайт Баварии.
Пока что неизвестно, когда Эрнандес вернется на поле. В игре с Фортуной его место в центре защиты занял Йозуа Киммих.
Повреждение Лукаса не помешало Баварии выиграть 5:0. Мюнхенцы оторвались на 10 очков от дортмундской Боруссии, у которой есть игра в запасе.