Мюнхенцы стали еще на шаг ближе к завоеванию очередного чемпионства.
Фото: twitter.com/FCBayern
30 мая 2020, 23:23
Бавария без проблем сумела обыграть Фортуну в матче 29-го тура Бундеслиги.
В 30-м туре Баварию ожидает сложнейший выезд к леверкузенскому Байеру, а Фортуна примет Хоффенхайм.
Обзор матча:
Бавария - Фортуна 5:0
Голы: Йоргенсен, 15 (в свои ворота), Павар, 29, Левандовски, 43, 50, Дэвис, 52
Бавария: Нойер — Павар (Одриосола, 62), Алаба, Эрнандес (Кюизанс, 46), Дэвис — Киммих, Горецка — Коман (Перишич, 62), Мюллер (Зиркзее, 75), Гнабри (Майер, 78) — Левандовски
Фортуна: Кастенмайер — Циммерманн (Циммер, 67), Йоргенсен, Хоффманн, Гиссельманн — Бодзек — Скжибски, Моралес (Соботтка, 57 (Пледль, 73)), Штёгер (Бериша, 57), Томми (Зуттнер, 67) — Караман
Предупреждения: Караман, Зуттнер.