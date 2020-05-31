Германия

Завершился матч 29-го тура чемпионата Германии.

В очередном туре Бундеслиги между собой встречались Боруссия Менхенгладбах и Унион Берлин.

Хозяева без особых сложностей обыграли своего соперника в поединке без зрителей, что уже стало неприятной традицией.

Боруссия М – Унион Берлин 4:1

Голы: Нойхаус, 17, Тюрам, 41, 59, Плеа, 81 – Андерссон, 50

Боруссия М: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини (Вендт, 90)– Хофманн (Траоре, 82), Нойхаус (Дукур, 90)– Штиндль (Бенеш, 82) – Херрманн (Крамер, 72), Плеа, Тюрам

Унион Берлин: Гикевич – Фридрих, Шлоттербек, Суботич (Кроос, 46) – Триммель, Гентер (Уджа, 80), Промель, Ленц (Райерсон, 60; Меес, 65) – Ингвартсен (Малли, 80), Бюльтер – Андерссон

Предупреждения: Хофманн, Лайнер, Нойхаус – Бюльтер, Фридрих.