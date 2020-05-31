Завершился матч 29-го тура чемпионата Германии.
Боруссия Д - Падерборн, twitter.com/BVB
31 мая 2020, 20:57
Хет-трик Джейдона Санчо помог разгромить Падерборн в рамках очередного тура Бундеслиги.
Отметим, что четыре мяча были забиты в заключительные 15 минут игры.
Падерборн – Боруссия Д 1:6
Голы: Хюнемайер, 72 – Азар, 54, Санчо, 57, 74, 90+1, Хакими, 85, Шмельцер, 89
Падерборн: Цингерле – Штрохдик, Хюнеймайер, Шонлау – Дрэгер, Анти-Аджей (Ястрембски, 83), Василиадис (Сабири, 83), Хольтманн (Прогер, 74), Коллинз – Мамба (Михель, 66), Србени (Золински, 66)
Боруссия Д: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Аканжи – Хакими (Морей, 87), Дилэйни (Витсель, 68), Джан (Балерди, 87), Геррейру (Шмельцер, 80) – Санчо, Азар, Брандт (Рейна, 80)
Предупреждения: Коллинз, Дрэгер – Санчо, Джан, Хуммельс.