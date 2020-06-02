Германия

Football.ua подводит итоги 29-го тура чемпионата Германии.

Бундеслига постепенно выходит на финишную прямую. До конца турнира осталось пять туров, и на сегодняшний день у нас есть очевидный фаворит гонки в лице Баварии, которая, пожалуй, только чудом растеряет преимущество. В других поединках Дортмунд прошелся по Падерборну, Байер и Гладбах обыграли своих соперников и многое другое.

29-й тур:

Бавария легкой поступью идет к чемпионству, Дортмунд не заметил Падерборн

Туром ранее команда Флика сумела поставить под сомнение интригу в текущем сезоне, одолев на выезде дортмундскую Боруссию и увеличив отрыв от конкурентов до семи очков. После столь тяжелого дерби, следующим соперником мюнхенцев суждено было стать скромной Фортуне, которая практически всю дистанцию то и делает, что борется за выживание. Как бы там ни было, риск покинуть элиту Германии — это серьезная мотивация, и гости выходили на поле Альянц Арены с целью отобрать очки у именитого оппонента. Не вышло.

Битва Давида и Голиафа, в котором Голиаф не встретил никакого сопротивления со стороны соперника. Мюнхенцы вышли на поединок в оптимальном составе, не имея существенных кадровых проблем, и с первых минут встречи взяли в осаду ворота Кастенмайера, который, к тому же, не является основным вратарем Фортуны. Интрига в игре впервые пошатнулась на 15-й минуте, когда Йоргенсен помог "красным", отправив мяч в собственную рамку. Чем ответили гости? Ничем. Хозяева лишь набирали обороты, забив второй гол на 29-й минуте. На 43-й Левандовски удался очередной результативный удар, убивший всякую интригу в матче.

Второй тайм полностью повторил сценарий первого. Более того, мюнхенцы продолжили кураж, добив оппонента уже на 50-й и 52-й минутах. Пожалуй, могли ли забивать "красные" больше? Вероятно, да. Но после пятого забитого гола какого-либо рвения у команды Флика уже не было. А Фортуне, в свою очередь, не пришлось довольствоваться даже голом престижа — уж больно скудную атакующую игру продемонстрировали гости.

Пока Бавария подминает под себя одного соперника за другим, Боруссии Д — их главному конкуренту — остается лишь надеется на чудо и не допускать осечек в своих матчах. Если на первый фактор "шмели" никак не влияют, то вот набирать очки по максимуму подопечные Фавра принялись сразу же после неудачного дерби. Тем более, что соперник вполне удобный — скромный Падерборн, безнадежно расположившейся на последнем месте в таблице.

К слову, первый тайм заставил понервничать болельщиков гостей, ведь за этот период на поле происходило ровным счетом ничего. И если от "черно-синих" и можно было ожидать блеклой игры, то вот атакующие исполнители Дортмунда никак не могли отыскать свой футбол. Отметим, что поединок пропускал Холанд, и первая половина навеяла мысли, что "шмели" стали уж сильно зависимы от норвежского голеадора.

Тем не менее, Фавр нашел верные слова в перерыве. По-другому нельзя объяснить то, как заиграла Боруссия, забившая за один тайм шесть голов. Отсутствие Холанда дало возможность проявить себя другим игрокам. К примеру, в очередной раз свой класс продемонстрировал Санчо, который отметился хет-триком. Взятием ворот отметились Хакими и Азар, а также позабытый многими Шмельцер. Не обошлось и без гола престижа от Падерборна на 72-й минуте. По итогу, Боруссия продолжает гонку за Баварией, а Падерборн, пожалуй, уже смирился со своей участью.

Байер и Гладбах не допустили осечек в заочной гонке за зону Лиги чемпионов

Байер открывал программу тура непростым поединком против Фрайбурга на выезде. У обеих команд есть четкие еврокубковые задачи. Если леверкузенцы намерены выйти победителями в гонке за зону Лиги чемпионов, то "грифы" не оставляют надежды зацепиться за шестое еврокубковое место. Как бы там ни было в дальнейших турах, в очном противостоянии команда Боша вышла победителями, несмотря на минимальный "скользкий" результат".

Отметим, что сегодняшние успехи Байера во многом связаны с одним человеком — Каем Хаверцом. Молодой хавбек и забил тот самый единственный мяч в поединке, "проткнув" его между защитником и вратарем Фрайбурга на 54-й минуте. Полузащитник, который от матча к матчу появляется на позиции центрфорварда, сумел и вовсе установить рекорд Бундеслиги, став самым молодым игроком, которому покорилась отметка в 35 забитых голов.

В остальном, поединок был равен, несмотря на то, что статус Байера котируется выше. Даже по остроте моментов хозяева были лучше, да и Градецки спас "фармацевтов" от потери очков. Леверкузен преодолел сложного оппонента, подпитав свои шансы на итоговое место в топ-4 по итогам чемпионата Германии.

Зная результаты матча во Фрайбурге, на свое противостояние вышла Боруссия М, в гости к которой приехал Унион. Отметим, что берлинцы играют куда менее опасно и интересно, чем до карантина, набрав всего одно очко в четырех поединках, а потому не было ощущения, что Унион составит серьезное сопротивление безумно мотивированным "жеребцам". Посопротивляться удалось 17 минут.

Хавбек отметился точным ударом, а между тем внес свое имя в историю Бундеслиги, забив 3000-й гол за время существования турнира. Еще в первом тайме, на 41-й минуте, последовал и 3001-й гол — отличился Тюрам, и хозяева ушли на перерыв с комфортным преимуществом в два гола. Старт второй половины возродил интригу в поединке, когда Андерссон точно замкнул подачу ударом головой, но "жеребцы" лишь добавили обороты, устроив штурм ворот гостей.

Последовали три опасных атаки, одна из которых завершилась голом на 59-й минуте. Далее какие-либо активные действия на поле сошли на нет, Боруссия отдала инициативу Униону, но берлинцы ей никак воспользоваться не смогли, и к тому же пропустили четвертый гол на 81-й минуте.

Вердер не планирует сдаваться, стабильность Вольфсбурга дала сбой

Бременцы с самого рестарта чемпионата ведут отчаянную борьбу за то, чтобы хотя бы зацепиться за зону переходных матчей. И, стоит отметить, борьбу ведут вполне удачно. Да, "зеленые" все еще располагаются на предпоследнем месте в таблице, но их нынешняя форма вселяет оптимизм. На сей раз команда Кохфельда одолела неожиданно удобного соперника — Шальке. "Синие" отметили уже четвертое поражение кряду, что говорит о тяжелом кризисе внутри команды.

Шальке в четырех последних поединках забил всего один гол и лишь пятый в 2020 году. Проблемы атакующих игроков на лицо. Подарив в прошлом туре три очка Фортуне, в этот раз "кобальтовые" уже на домашнем поле выручили Вердер, который очень грамотно выполнил свою задачу — бременцы забили единственный гол на 32-й минуте, а затем удачно отражали все попытки хозяев сравнять счет. Как результат, Шальке продолжает свободное падение, а Вердер, имея игру в запасе, с оптимизмом смотрит в будущее.

Довольно приятно после завершения карантина удивляет Вольфсбург, что должно насторожить болельщиков Шахтера, ведь их команде еще грядет встретиться с "волками" в ответной игре в рамках Лиги Европы. Команда Гласнера борется за шестое еврокубковое место, и до прошедшего тура казалось, что именно их и можно считать фаворитами в заочной борьбе. Но если на выезде Вольфсбург отличался лишь победами, то дома — лишь поражениями.

Айнтрахт — команда очень нестабильная, и многие прогнозировали, что "орлы" не станут серьезным соперником для "волков". Справедливости ради отметим, что по игре — так оно и есть, ведь Вольфсбург создавал момент за моментом, да и в целом провел всю встречу первым номером. Айнтрахт открыл счет с пенальти на 27-й минуте, а последующий штурм ворот хозяевами не увенчался успехом.

Во второй половине состоялся логический сценарий, и "волки" сравняли счет. Естественно, у команды Гласнера были лишь мысли о том, чтобы довести матч до победы, но хозяев ошарашил Камада на 85-й минуте, который замкнул передачу Доста. Дальнейшие старания Вольфсбурга уже дивидендов не принесли.

Одной строкой:

Лейпциг в результативном поединке обыграл на выезде Кельн, отвоевав свое место в Лиге чемпионов.

Герта продолжила свою удачную серию, обыграв в родных стенах Аугсбург и вклинившись в гонку за еврокубки.

Хоффенхайм наконец стал на победные рельсы, добыв вторую победу кряду. В этот раз "деревенские" минимально обыграли Майнц.

Таблица: