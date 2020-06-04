Представляем вашему вниманию лучшие моменты игры 24-го тура Бундеслиги.
Вердер - Айнтрахт, Getty Images
04 июня 2020, 08:39
Айнтрахт в перенесенном матче разгромил Вердер на выезде – 3:0. Во втором тайме отличился Андре Силва и дважды – Штефан Ильзанкер.
В следующем туре Айнтрахт примет Майнц, а Вердер на своей арене сыграет с Вольфсбургом.
Вердер – Айнтрахт 0:3
Гол: Андре Силва, 60, Ильзанкер, 81, 90.
Вердер: Павленка – Селассие, Велькович, Мойсандер, Фридль (Аугустинссон, 76) – Эггештайн, Фогт (Вольтермаде, 83), Клаассен – Осако (Биттенкурт, 76), Зельке (Саржент, 62), Бартельс (Рашица, 62).
Айнтрахт: Трапп – Абрахам, Хасебе, Хинтереггер – Туре, Кор, Роде (Ильзанкер, 81), Костич – Гачинович, Андре Силва (Дост, 77), Камада (Соу, 77).
Предупреждения: Бартельс, Велькович – Хинтереггер.