Германия

Бременцы не воспользовались шансом выбраться из зоны вылета.

В матче 24-го тура Бундеслиги, который сначала был перенесен из-за вызванного угрозой шторма переноса поединка Айнтрахта с Зальцбургом в Лиге Европы, а затем из-за коронавируса, франкфуртцы обыграли Вердер.

До перерыва бременцы продержались, но во втором тайме гол Андре Силвы и дубль Штефана Ильзанкера принесли победу гостям.

Вердер – Айнтрахт 0:3

Гол: Андре Силва, 60, Ильзанкер, 81, 90.

Вердер: Павленка – Селассие, Велькович, Мойсандер, Фридль (Аугустинссон, 76) – Эггештайн, Фогт (Вольтермаде, 83), Клаассен – Осако (Биттенкурт, 76), Зельке (Саржент, 62), Бартельс (Рашица, 62).

Айнтрахт: Трапп – Абрахам, Хасебе, Хинтереггер – Туре, Кор, Роде (Ильзанкер, 81), Костич – Гачинович, Андре Силва (Дост, 77), Камада (Соу, 77).

Предупреждения: Бартельс, Велькович – Хинтереггер.