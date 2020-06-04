Германия

Йоахим Лев продолжит делать ставку на молодежь.

Нападающий Баварии Томас Мюллер не возобновит карьеру в национальной команде, заявил помощник главного тренера сборной Германии Оливер Бирхофф. Разговоры о возвращении Томаса начались из-за феноменальной формы, которую он набрал при Ханси Флике.

"Я очень рад за Томаса. Его выступления великолепны, но Йоахим Лев принял четкое решение", — заявил Бирхофф kicker.

"Тренер доверяет игрокам последнего созыва в сборной. Йоги решил идти новым путем. Была сложная ситуация, и он хотел придать уверенности молодежи".

Томас Мюллер недавно установил рекорд Бундеслиги, сделав 18 ассистов за 29 туров. Всего на счету 31-летнего немца 11 голов и 21 ассист во всех турнирах в этом сезоне.

Йоахим Лев в марте 2019 года решил омолодить состав сборной Германии и не вызывать больше в команду Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса.