Германия

Нападающий Баварии занес свое имя в историю немецкого футбола.

Томас Мюллер сделал голевую передачу на Роберта Левандовски пи третьем взятии ворот Фортуны в поединке 29-го тура чемпионата Германии.

Таким образом, нападающий записал на свой счет 18 результативный пас, благодаря чему установил рекорд Бундеслиги по количеству ассистов за 29 туров с момента учета статистических показателей (сезон 2004/05), сообщает Opta.

Кроме того, на счету Мюллера семь голов в этом розыгрыше чемпионата Германии.

Напомним, что немецкий нападающий недавно продлил контракт с мюнхенцами до 2023 года.