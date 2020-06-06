Майнц без особых проблем разобрался с Айнтрахтом в матче 30-го тура Бундеслиги.
АЙНТРАХТ - МАЙНЦ, GETTY IMAGES
06 июня 2020, 20:35
Майнц без проблем добыл три очка, а хозяева не смогли создать действительно опасных моментов у ворот соперника — 0:2.
Обзор матча:
Айнтрахт — Майнц 0:2
Голы: ... — Ниакате, 43, Кунде, 77
Айнтрахт Ф: Трапп — Ильзанкер, Хасебе, Хинтереггер — Туре (Чендлер, 46), Кор (Соу, 82), Роде (Де Гузман, 81), Камада, Костич — Андре Силва, Дост (Гачинович, 46).
Майнц: Мюллер — Мвене, Сен-Жюст, Ниакате, Бросински — Баррейро (Кунде, 64), Латца, Квайсон (Салай, (90+3) — Озтунали (Фернандеш, 76), Матета (Онисиво, 75), Авонийи
Предупреждения: Роде, Чендлер, Хинтереггер — Латца, Авонийи, Баррейро