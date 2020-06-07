Шальке не сумел одолеть Унион Берлин в матче 30-го тура Бундеслиги.
УНИОН БЕРЛИН – ШАЛЬКЕ, TWITTER.COM/S04
07 июня 2020, 21:28
В рамках очередного тура Бундеслиги Унион Берлин на своем поле принимал Шальке.
Команды обменялись голами, но сильнейшего выявить не сумели – 1:1.
Обзор матча:
Унион Берлин – Шальке 1:1
Голы: Андрих, 11 – Кенни, 28
Унион Берлин: Гикевич, Фридрих, Хюбнер, Шлоттербек, Триммель, Гентнер (Ингвартсен, 78), Андрих, Малли (Премель, 69), Бюльтер, Уджа (Меес, 78), Андерссон
Шальке: Нюбель, Миранда, Кабак, Очипка, Кенни (Беккер, 89), Грегорич, Калиджури, Матондо (Бужеляб, 83), Шопф, Раман (Кутуджу, 60), Сане
Предупреждения: Триммель, Андрих, Фридрих, Миранда.