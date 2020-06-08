Германия

Нападающий Аугсбурга корит себя и объясняет свой промах слишком хорошей слышимостью.

В 30-м туре чемпионата Германии Аугсбург дома сыграл 1:1 с Кельном. Нападающий гостей Флориан Нидерлехнер не реализовал пенальти в середине первого тайма. Вместо привычного правого угла он ударил в левый, но Тимо Хорн справился с ударом.

"Я допустил грубейшую ошибку, которую может сделать пенальтист. Чертовы матчи без зрителей!", — заявил Нидерлехнер после игры Sky.

"Перед ударом я услышал, как кто-то из игроков Кельна кричит Хорну: "Ты знаешь, куда он бьет". И я внезапно изменил решение. Обычно я бью в правый угол, но тут дал ситуации повлиять на меня. Часто я оказывался героем. Сегодня же я был глупцом".

Аугсбург после 30 туров идет 13-м, опережая зону переходных матчей на четыре очка. Следующий матч команда сыграет с Дуйсбургом 14 июня.