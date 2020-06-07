Команды в концовке матча обменялись голами, а поединок так и завершился ничьей – 1:1. 

Обзор матча

Аугсбург – Кельн 1:1
Голы: Макс, 88 – Модест, 85 

Аугсбург: Люте, Фрамбергер, Макс, Удуохай, Едвай, Груэсо, Хедира, Варгас (Левен, 76), Саренрен-Базее, Рихтер, Нидерлехнер (Финнбогасон, 76)

Кельн: Хорн, Якобс, Ляйстнер, Шмитц (Каттербах, 28), Хектор, Кайнц, Схири (Хегер, 46), Чихос, Эхизибуэ, Кордоба (Модест, 82), Ут (Реджбечай, 71)

Предупреждения: Шмитц, Ут, Фрамбергер, Хектор. 