Аугсбург и Кельн победителя не выявили в матче 30-го тура чемпионата Германии.
ФОТО: TWITTER.COM/FCA_WORLD
07 июня 2020, 23:59
Команды в концовке матча обменялись голами, а поединок так и завершился ничьей – 1:1.
Обзор матча:
Аугсбург – Кельн 1:1
Голы: Макс, 88 – Модест, 85
Аугсбург: Люте, Фрамбергер, Макс, Удуохай, Едвай, Груэсо, Хедира, Варгас (Левен, 76), Саренрен-Базее, Рихтер, Нидерлехнер (Финнбогасон, 76)
Кельн: Хорн, Якобс, Ляйстнер, Шмитц (Каттербах, 28), Хектор, Кайнц, Схири (Хегер, 46), Чихос, Эхизибуэ, Кордоба (Модест, 82), Ут (Реджбечай, 71)
Предупреждения: Шмитц, Ут, Фрамбергер, Хектор.