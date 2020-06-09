Германия

Соперником "фармацевтов" станет Бавария или Айнтрахт из Франкфурта-на-Майне.

Представитель четвертого дивизиона Саарбрюкен в полуфинале Кубка Германии все-таки прекратил свой путь в турнире. Непреодолимой преградой для Саарбрюкена стал Байер из Леверкузена.

Голы Мусса Диаби, Лукаса Аларио и Карима Беллараби при трех ассистах Керема Демирбая принесли Байеру победу со счетом 3:0.

Саарбрюкен – Байер 0:3

Голы: Диаби, 11, Аларио, 19, Беллараби, 58.

Байер: Градецки – Вайзер, С. Бендер (Драгович, 62), Тапсоба (Та, 46), Венделл – Арангис (Паласиос, 70), Демирбай – Виртц (Беллараби, 58), Паулиньо, Диаби (Фолланд, 62) – Аларио.

Предупреждения: … — Тапсоба.

Второй финалист Кубка Германии-2020 определится в матче между Баварией и Айнтрахтом, который состоится в Мюнхене 10 июня.