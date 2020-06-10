Германия

Предлагаем вашему вниманию составы команд на поединок Кубка Германии.

Бавария сыграет против Айнтрахта из Франкфурта в рамках поединка 1/2 финала Кубка Германии. Ханси Флик доверил место в стартовом составе Ивану Перишичу.

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Коман, Мюллер, Перишич — Левандовски

Запасные: Алькантара, Эрнандес, Мартинес, Ульрайх, Зиркзее, Сингх, Одриосола, Фрюхтль

Айнтрахт: Трапп — Абрахам, Ндика, Хинтеррегер — Чендлер, Кор, Ильзанкер, Туре — Гачинович, Роде — Силва

Запасные: Хасебе, де Гузман, Соу, Дурм, Торро, Дост, Реннев Камада, да Коста

Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.