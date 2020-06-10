Германия

Подопечные Флика прошли дальше благодаря непростой победе (2:1).

Бавария принимала Айнтрахт в рамках поединка 1/2 финала Кубка Германии. Ханси Флик абсолютно не удивил с выбором состава. Разве что можно отметить появление Перишича, который занял место повредившегося Гнабри. Хюттер же выбрал более оборонительную формацию со Штефаном Ильзанкером в центре поля.

Мюнхенцы с первых минут завладели игровой инициативой и пытались открыть счет. Сперва Роберт Левандовски не смог попасть по мячу, находясь в нескольких метрах от чужих ворот, но, как оказалось, это был лишь первый звоночек для франкфутцев. Уже вскоре Мюллер мягко набросил мяч на Перишича, а хорват ударом головой в падении не оставил шансов Траппу.

Бавария продолжила оказывать давление на ворота соперника и должна была увеличивать преимущество в счете в середине тайма, но Коман не смог попасть в пустой угол ворот после выверенной передачи Дэвиса с левого фланга. У Айнтрахта абсолютно ничего не получалось в наступательных действиях — оборона Бавариия отдыхала.

Отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе команды Ханси Флика. В начале второго тайма Айнтрахт сразу показал, что готов играть агрессивные, пытаясь прессинговать соперника. Но лишь к середине тайма гости смогли извлечь дивиденды из своей более энергичной манеры игры после перерыва.

Камада пробивал из пределов чужой штрафной, после рикошета мяч отскочил к Да Косте и тот расстрелял ворота Нойера. 1:1. Бавария сразу же активизировалась и довольно быстро снова вышла вперед — Левандовски послал мяч в угол после отличной передачи Дэвиса. Сперва арбитр не засчитал гол из-за положения "вне игры", но после просмотра повтора указал на центр.

Айнтрахт вовсе не собирался останавливаться и большими силами шел вперед, создавая сумбур у ворот Нойера, однако действительно потревожить голкипера им не удавалось. В конце гости смогли отметиться только грубостью, а вот опасными моментами не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Баварии, который в финале Кубка Германии предстоит сыграть против Байера.

Бавария — Айнтрахт 2:1

Голы: Перишич, 14, Левандовски, 76 — Да Коста, 69

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка (Мартинес, 86) — Коман (Алькантара, 62), Мюллер, Перишич (Эрнандес, 62) — Левандовски

Айнтрахт: Трапп — Абрахам, Ндика, Хинтеррегер — Чендлер, Кор (Дост, 77), Ильзанкер (Торро, 77), Туре (да Коста, 66) — Гачинович (Камада, 66), Роде — Силва

Предупреждения: Перишич, Эрнандес — Силва, Хинтеррегер