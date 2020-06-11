Германия

Хавбек похвалил молодого игрока Байера.

Полузащитник Баварии Томас Мюллер лестно отозвался о хавбеке Байера Кае Хаверце, который может сменить прописку в межсезонье.

"Во время моих последних приездов в национальную команду, мне всегда нравилось тренироваться и играть с Хаверцом. Он очень хороший игрок, если не лучший футболист своей возрастной группе в Европе на данный момент".

"Его навыки исключительны. Конечно, мы всегда хотим видеть таких высококлассных исполнителей в Баварии", — сказал Мюллер Sky Germany.

Ранее сообщалось, что из гонки за Хаверцом вышел мадридский Реал, так как у "бланкос" нет средств на покупку хавбека.