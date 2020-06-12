Бывший голландский вингер поддерживает себя в форме.
АРЬЕН РОББЕН, GETTY IMAGES
12 июня 2020, 19:59
Арьен Роббен занимался на базе Баварии, сообщает Bild.
Однако голландец не намерен возобновлять карьеру. Он просто поддерживает себя в форме под присмотром доктора Хольгера Бройха.
Напомним, что Роббен завершил летом прошлого года.
За свою карьеру Арьен выиграл 29 трофеев на клубном уровне, среди которых – победа в чемпионате Нидерландов, два триумфа в Англии, титул чемпиона Испании и восемь "серебряных салатниц" Бундеслиги, а также победа в ЛЧ.
Также Роббен сыграл 96 матчей за сборную Нидерландов, с которой стал вице-чемпионом мира в 2010.