Германия

Последствия коронавируса продолжают оказывать пагубное влияние даже на немецкий футбол.

Вместо 1,35 млрд евро по нынешнему телевизионному контракту, клубы Первой и Второй Бундеслиги в следующем сезоне получат 1,2 млрд евро. Немецкий футбольный союз отправил им письма с уведомлениями об этом, утверждает kicker.

В нынешнем сезоне клубы получили четвертый платеж за телеправа не в полном объеме. Например, один из партнеров НФС, Eurosport, прекратил выплаты. Доходы от продажи телеправ за рубеж также могут сократиться на 60 млн евро.

Всего в апреле между немецкими клубами распределили 51 млн евро. Еще 200 млн евро должны быть выплачены после завершения сезона.

В Первой Бундеслиге Бавария за четыре тура до финиша опережает дортмундскую Боруссию на семь очков. Сегодня мюнхенцев ожидает серьезный тест – встреча с Боруссией из Менхенгладбаха, которая может хоть немного оживить интригу в чемпионской гонке.