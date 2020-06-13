Германия

Коллективу Ханса-Дитера Флика удалось поквитаться за поражение в первом круге (2:1).

Немецкая Бундеслига тоже могла похвалиться наличием в своей субботней программе тридцать первого тура поединка с гордым статусом "центральный". Действующий чемпион страны, мюнхенская Бавария, на поле стадиона "Альянц Арена" принимал одного из своих прямых преследователей в турнирной таблице образца до карантинного периода — Боруссию из Менхенгладбаха.

Однако ход розыгрыша чемпионата расставил команды на свои места. Бавария все еще продолжает удерживать первую строчку, а вот "жеребцы" Марко Розе серьезно забуксовали, в результате чего вывалились из лидирующей тройки, допустили внушительное отставание, а затем оказались поджаты набравшим ход леверкузенским Байером. Единственное, что все еще продолжало греть душу Боруссии из Менхенгладбаха — это домашняя победа над "Красной машиной" в первом круге, незадолго до Рождества (2:1). С другой стороны — чем не прекрасный повод для Ханса-Дитера Флика отомстить обидчикам за одно из первых поражений в его этапе тренерской карьеры во главе Баварии. К слову, с тех пор мюнхенцы уступили лишь в товарищеской игре против Нюрнберга.

Кадровые потери действующего чемпиона — вот о чем активно рассуждали аналитики перед отчетной игрой. Томас Мюллер и Роберт Левандовски. Без этих игроков трудно представить себе современную Баварию. Особенно сильно ощущалась по ходу встречи потеря именно Мюллера. В механизме Флика не нашлось достойной замены связующему звену, а выступивший на замену партнеру по команде Кюизанс возложенных на него надежд не оправдал.

Игра практически от самого старта пошла в убаюкивающем ключе. Бавария атаковала широким фронтом, а Боруссия пыталась навести порядок в своей защитной линии в режиме реального времени. Получалось, будем откровенны, скверно. Привоз Зоммера в моменте с голом Зиркзее невозможно объяснить с точки зрения логики: голкипера не поджимали соперники, но он все равно решил подарить мяч сопернику перед пустыми воротами.

Есть и на что пожаловаться "жеребцам". Уже к десятой минуте встречи поле был вынужден покинуть Алассан Плеа. Француз получил повреждение при столкновении с Боатенгом на правом фланге атаки, после чего так и не смог полностью вернуться в игру. Забавно, что сразу после этого момента Джером поменяется сторонами с Алабой — с задачей справился сполна.

Но даже без Плеа гости сумели открыть счет. Вышедший на замену Эмболо вырезал пас на ход Хофманну, после чего Нойер был вынужден капитулировать. Однако с помощью системы VAR гол был справедливо отменен — офсайд. Затем, началась уже упомянутая череда нелепых действий в обороне Гладбаха, которая привела к закономерному голу Зиркзее.

Впрочем, еще до перерыва футболистам гостей удалось сравнять счет не без участия их соперников. Эрнандес обнажил зону на фланге, Херрманн прострелил низом, а Павар оформил свой очередной мяч после карантина. Даром, что в этот раз им были поражены ворота собственной команды.

Уверенность, что Баварии удастся дожать соперника начала покидать лишь перед последними десятью минутами встречи. Гости мало что могли предоставить в атакующих действиях, а вот давление на владения Зоммера нарастало с каждой минутой. Дотерпев до финальной пятиминутки основного времени, "Красная машина" выдала разительное наступление через правый фланг, которое увенчал прострел Павара во вратарскую, откуда Горецка в касание расстрелял ворота. Победа могла показаться выстраданной, но на общем фоне это было сложно заметить. А вот Мюллера заменить оказалось некем — это факт.

В следующем туре мюнхенская Бавария сыграет в гостях у бременского Вердера, а менхенгладбахской Боруссии предстоит провести домашнее противостояние с Вольфсбургом. До завершения немецкой Бундеслиги остается три тура, так что для "Красной машины" успех против "зелено-белых" будет означать досрочный чемпионский титул.

Бавария — Боруссия М 2:1

Голы: Зиркзее, 26, Горецка, 86 — Павар, 37 (авт.)

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес (Дэвис, 62) — Киммих, Кюизанс (Коман, 62) — Гнабри, Горецка, Перишич (Мартинес, 88) — Зиркзее (Вридт, 77).



Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Элведи (Янчке, 46), Бенсебаини — Крамер, Хофманн, Нойхаус — Херрманн (Вендт, 70), Штиндль, Тюрам (Эмболо, 10, Бенеш, 82).

Предупреждения: Бенсебаини, Лайнер.