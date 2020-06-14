Германия

Швейцарец доволен своим пребыванием в стане клуба.

Голкипер Боруссии Д Роман Бюрки дал понять, что не планирует менять прописку, а намерен продлить контракт со "шмелями".

"Я в восторге и надеюсь, что мы сможем собраться вместе на следующей неделе, чтобы решить вопрос с новым договором".

"Я чувствую себя здесь очень комфортно, я много лет проработал с Боруссией и всегда чувствовал любовь к клубу", — сказал Бюрки Ruhr Nachrichten.

Ранее сообщалось, что в услугах швейцарского футболиста был заинтересован Челси, так как лондонцы ищут замену Кепе.