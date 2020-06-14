Германия

Тайво Авоньи получил травму во время матча против Аугсбурга.

Принадлежащий Ливерпулю нападающий Тайво Авоньи, который сейчас играет на правах аренды за Майнц, был доставлен в больницу с сотрясением мозга, сообщил немецкий клуб в Твиттере.

Авоньи столкнулся головами с защитником Аугсбурга Феликсом Удуохаи и неудачно приземлился. После этого его унесли с поля на носилках, зафиксировав шею специальным оборудованием.

Майнц сообщил, что Тайво был в сознании, но ближайшую ночь он проведет в больнице.

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу Аугсбурга благодаря голу Флориана Нидерлехнера на первой минуте игры.