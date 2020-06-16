Германия

Польский нападающий раздумывает над почетным трофеем.

Роберт Левандовски рассказал о своих главных целях в футболе, но не исключил, что думает о самой престижной индивидуальной награде.

"Золотой мяч? Я был в декабре прошлого года на церемонии награждения. Посмотрим. То, что я пытаюсь сделать, это всегда показывать лучшее, выигрывать титулы и забивать больше голов.

Но это то, что приходит с коллективными трофеями. Это самое главное. Золотой мяч, я не думаю об этом. Но я верю, что в жизни все возможно", — приводит слова Левандовски France Football.

На Football.ua доступно видео лучших голов Левандовски против клубов Бундеслиги.