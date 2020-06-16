Германия

Защитник ПСЖ может пополнить состав немецкой команды.

Тома Менье близок к переходу в Боруссию Дортмунд, сообщает Николо Скира.

По его информации, сделка согласована. Бельгиец пополнит состав "шмелей" на правах свободного агента.

Ожидается, что Меньше заключит соглашение на четыре года.

Кроме того, журналист утверждает, что Ашраф Хакими вернется в мадридский Реал.

В текущем сезоне Менье провел 16 матчей в Лиги 1: на его счету одна результативная передача.