Завершился матч 32-го тура чемпионата Германии между двумя командами.
Фото: twitter.com/Bundesliga_DE
16 июня 2020, 21:20
Быстрый гол на десятой минуте игры позволил "жеребятам" чувствовать себя более спокойно, закрепив успех в середине второго тайма вторым голом.
Уже во второй половине игры Менхенгладбах еще больше развил преимущество – 3:0.
Боруссия М – Вольфсбург 3:0
Голы: Хофманн, 10, 30, Штиндль, 65
Боруссия М: Зоммер, Эльведи, Вендт, Гинтер, Лайнер, Нойхаус (Дукуре, 90), Хофманн, Крамер, Траоре (Херрманн, 72), Эмболо (Бенеш, 81), Штиндль (Беннеттс, 90)
Вольфсбург: Кастельс, Понграчич (Кнохе, 72), Мбабу, Брукс, Герхардт (Гилавоги, 70), Шлагер, Штеффен, Арнольд (Брекало, 60), Клаус (Мармуш, 70), Жоао Виктор (Гинчек, 70), Вегорст
Предупреждения: Понграчич, Вегорст, Эльведи, Мбабу, Гилавоги.