Германия

Завершился матч 32-го тура чемпионата Германии между двумя командами.

Быстрый гол на десятой минуте игры позволил "жеребятам" чувствовать себя более спокойно, закрепив успех в середине второго тайма вторым голом.

Уже во второй половине игры Менхенгладбах еще больше развил преимущество – 3:0.

Боруссия М – Вольфсбург 3:0

Голы: Хофманн, 10, 30, Штиндль, 65

Боруссия М: Зоммер, Эльведи, Вендт, Гинтер, Лайнер, Нойхаус (Дукуре, 90), Хофманн, Крамер, Траоре (Херрманн, 72), Эмболо (Бенеш, 81), Штиндль (Беннеттс, 90)

Вольфсбург: Кастельс, Понграчич (Кнохе, 72), Мбабу, Брукс, Герхардт (Гилавоги, 70), Шлагер, Штеффен, Арнольд (Брекало, 60), Клаус (Мармуш, 70), Жоао Виктор (Гинчек, 70), Вегорст

Предупреждения: Понграчич, Вегорст, Эльведи, Мбабу, Гилавоги.