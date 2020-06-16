Германия

Подопечные Штеффена Баумгарта не смогли добыть вторую победу в официальных матчах в 2020 году.

Завершился поединок 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Унион принимал на своем поле Падерборн. Победителем встречи стал берлинский клуб благодаря автоголу Бена Золински на 27-й минуте первого тайма.

Таким образом, Падерборн не знает побед в официальных матчах на протяжении 12 поединков подряд. Последний триумф команды Баумгарта состоялся 25 января в матче с Фрайбургом (0:2).

Унион — Падерборн 1:0

Гол: Золински, 27 (АГ).

Унион Берлин: Гикевич — Триммель, Фридрих, Шлоттербек, Райхель — Ингвартсен, Андрих (Шмидебах, 88), Премель, Гентнер (Кроос, 77), Бюльтер (Меес, 61) — Андерссон (Уджа, 88).

Падерборн: Цингерле - Холтманн (Прегер, 77), Хюнемайер, Штродик (Дрэгер, 14), Коллинз — Риттер, Василиадис, Гьясула, Антви-Аджей — Золински (Эванс, 77), Мамба (Србены, 66).

Предупреждения: Премель — Василиадис.