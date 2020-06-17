Завершился матч 32-го тура чемпионата Германии между двумя командами.
ФОТО: twitter.com/borussia/
17 июня 2020, 00:51
Боруссия М одолела Вольфсбург в поединке 32-го тура Бундеслиги.
"Жеребята" поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице, а "волки" остались на шестом месте.
Обзор матча:
Боруссия М – Вольфсбург 3:0
Голы: Хофманн, 10, 30, Штиндль, 65
Боруссия М: Зоммер, Эльведи, Вендт, Гинтер, Лайнер, Нойхаус (Дукуре, 90), Хофманн, Крамер, Траоре (Херрманн, 72), Эмболо (Бенеш, 81), Штиндль (Беннеттс, 90)
Вольфсбург: Кастельс, Понграчич (Кнохе, 72), Мбабу, Брукс, Герхардт (Гилавоги, 70), Шлагер, Штеффен, Арнольд (Брекало, 60), Клаус (Мармуш, 70), Жоао Виктор (Гинчек, 70), Вегорст
Предупреждения: Понграчич, Вегорст, Эльведи, Мбабу, Гилавоги.