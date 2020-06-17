Германия

Немецкая команда утратила шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

В рамках 32-го тура чемпионата Германии Падерборн уступил Унион Берлину (0:1).

Таким образом, клуб утратил математические шансы на то, чтобы сохранить прописку по итогам сезона.

В активе Падерборна 20 очков за два тура до конца чемпионата, а у ближайших соперников по борьбе за выживание Вердера и Фортуны – по 28.

Ранее сообщалось, что Арминия в следующем сезоне будет выступать в Бундеслиге.