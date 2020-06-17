Вердер — Бавария 0:1 Видео гола и обзор чемпионского матча

Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

В поединке 32-го тура немецкой Бундеслиги Бавария отправилась в гости к Вердеру, где оформила досрочное чемпионство Германии в сезоне-2019/20.

Автором единственного гола в этом матче стал Роберт Левандовски, который принес мюнхенскому гранду минимальную, но очень важную победу (0:1).

Смотрите видео голов и обзор матча Вердер — Бавария: