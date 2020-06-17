Вердер — Бавария 0:1 Видео гола и обзор чемпионского матча

В поединке 32-го тура немецкой Бундеслиги Бавария отправилась в гости к Вердеру, где оформила досрочное чемпионство Германии в сезоне-2019/20.
Автором единственного гола в этом матче стал Роберт Левандовски, который принес мюнхенскому гранду минимальную, но очень важную победу (0:1).
Вердер — Бавария 0:1
Гол: Левандовски, 43
Вердер: Павленка — Гебре Селассие, Велькович (Писсаро, 88), Мойсандер, Фридль — Классен (Фуллькруг, 84), Фогт (Лангкамп, 46), Эггештайн — Биттенкурт (Бартельс, 62), Осако, Рашица (Сарджент, 62)
Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Гнабри (Эрнандес, 82), Мюллер, Коман — Левандовски
Предупреждения: Эггештайн, Лангкамп — Дэвис, Киммих
Удаление: Дэвис, 79 (повторное предупреждение)