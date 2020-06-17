Встреча команд в чемпионате Германии завершилась со счетом 2:2.
Лейпциг – Фортуна, Getty Images
17 июня 2020, 23:44
В поединке 32-тура Бундеслиги Лейпциг не сумел одержать победу над Фортуной, ведя по ходу поединка со счетом 2:0.
Голами в составе "быков" в середине второго тайма отличились Кевин Кампль и Тимо Вернер, но дюссельдорфский клуб отыгрался на последних минутах благодаря голам Стивена Скрибски и Андре Хоффманна.
Лейпциг – Фортуна 2:2
Голы: Кампль, 60, Вернер, 63 – Скрибски, 87, Хоффманн, 90+2.
Лейпциг: Гулачи – Лаймер (Упамекано, 46), Клостерманн, Хальстенберг, Анхелиньо – Адамс – Нкунку (Шик, 46), Кампль, Ольмо (Форсберг, 63), Забитцер (Айдара, 81) – Вернер (Лукман, 76).
Фортуна: Кастенмайер – Йоргенсен, Хоффманн, Айхан – Циммер (Циммерманн, 66), Моралес (Штегер, 82), Бодзек (Томми, 75), Зуттнер – Бериша (Зоботтка, 66), Хеннингс (Караман, 66), Скрибски.
Предупреждение: Анхелиньо.