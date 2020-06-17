Германия

Встреча команд в чемпионате Германии завершилась со счетом 2:2.

В поединке 32-тура Бундеслиги Лейпциг не сумел одержать победу над Фортуной, ведя по ходу поединка со счетом 2:0.

Голами в составе "быков" в середине второго тайма отличились Кевин Кампль и Тимо Вернер, но дюссельдорфский клуб отыгрался на последних минутах благодаря голам Стивена Скрибски и Андре Хоффманна.

Лейпциг – Фортуна 2:2

Голы: Кампль, 60, Вернер, 63 – Скрибски, 87, Хоффманн, 90+2.

Лейпциг: Гулачи – Лаймер (Упамекано, 46), Клостерманн, Хальстенберг, Анхелиньо – Адамс – Нкунку (Шик, 46), Кампль, Ольмо (Форсберг, 63), Забитцер (Айдара, 81) – Вернер (Лукман, 76).

Фортуна: Кастенмайер – Йоргенсен, Хоффманн, Айхан – Циммер (Циммерманн, 66), Моралес (Штегер, 82), Бодзек (Томми, 75), Зуттнер – Бериша (Зоботтка, 66), Хеннингс (Караман, 66), Скрибски.

Предупреждение: Анхелиньо.