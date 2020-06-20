Завершились субботние матчи 33-го тура чемпионата Германии.
Фортуна не сумела обыграть Аугсбург, Герта одолела Байер, Майнц – Вердер, а Кельн и Айнтрахт победителя не выявили.
Фортуна – Аугсбург 1:1
Голы: Хеннингс, 25 – Нидерлехнер, 10
Фортуна: Кастенмайер, Хоффманн (Йоргенсен, 68), Гиссельманн (Зуттнер, 80), Айхан, Циммерманн (Циммер, 68), Штегер, Бериша (Скрибски, 80), Зоботтка (Бодзек, 46), Томми, Караман, Хеннингс
Аугсбург: Люте, Фрамбергер, Гауэлеу, Макс, Удуохай, Хедира, Груэсо, Рихтер (Сухи, 89), Саренрен-Базее (Хан, 68), Варгас, Нидерлехнер (Финнбогасон, 79)
Предупреждение: Гиссельманн.
Майнц – Вердер 3:1
Голы: Квайсон, 25, Боэтиюс, 30, Фернандеш, 85 – Осако, 58
Майнц: Мюллер, Сен-Жюст, Ниакате, Бросински, Баку, Боэтиюс, Кунде (Фернандеш, 65), Онисиво (Хак, 77), Латца (Баррейро, 56), Квайсон (Озтуналы, 46), Матета (Салаи, 64)
Вердер: Павленка, Фридль (Писарро, 82), Гебре Селассие (Аугустинссон, 44), Мойсандер, Гросс (Бартельс, 46), Эггештайн, Классен, Битенкур (Фюллькруг, 46), Велькович (Зельке, 85), Сарджент, Осако
Предупреждения: Велькович, Фридль, Квайсон, Боэтиюс, Аугустинссон.
Шальке – Вольфсбург 1:4
Голы: Матондо, 70 – Вегорст, 16, 56, Мбабу, 58, Жоао Виктор, 69
Шальке: Нюбель, Миранда (Тиав, 69), Очипка, Кабак, Кенни (Беккер, 46), Мерджан (Раман, 46), Шопф, Грегорич (Кутуджу, 65), Маккенни, Матондо, Калиджури
Вольфсбург: Кастельс, Понграчич, Мбабу, Брукс, Руссийон, Шлагер (Герхардт, 76), Штеффен (Жоао Виктор, 67), Арнольд, Брекало, Вегорст, Гинчек (Мармуш, 83)
Предупреждения: Штеффен, Очипка, Грегорич, Кенни, Маккенни, Мбабу, Руссийон.
Кельн – Айнтрахт 1:1
Голы: Кайнц, 45 – Дост, 72
Кельн: Хорн, Якобс, Ляйстнер, Чихос, Эхизибуэ (Шмитц, 87), Реджбечай (Тильманн, 79), Схири, Кайнц (Хегер, 78), Борнаув, Ут (Дрекслер, 87), Кордоба (Модест, 68)
Айнтрахт Ф: Реннов, Чендлер (да Кошта, 63), Хинтереггер, Ндика, Костич, Ильзанкер, Торро, Роде (Кор, 64), Соу (де Гузман, 80), Дост, Андре Силва
Предупреждения: Роде, Торро, Кайнц.