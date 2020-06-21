Германия

Немецкий хавбек прокомментировал успех команды.

Полузащитник Баварии Томас Мюллер рассказал о своих впечатлениях после матча с Фрайбургом (3:1) в 33-м туре Бундеслиги.

"Мы хотим оставаться голодными к победам. Каждая команда рассчитывает на что-то перед каждым матчем. Сейчас мы находимся в очень хорошей форме. Все дело во внутренней мотивации, которая дает право играть в Баварии и помогает каждую неделю показывать лучшее, на что способен. От нас всегда требуют только успеха. Мы должны его добиваться априори.

С Фрайбургом мы играли с большой радостью, получая большое удовольствие от футбола. Жаль, что во втором тайме мы не смогли забить больше. Я должен был забивать минимум раз", – рассказал Мюллер в интервью официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что Бавария установила рекорд Бундеслиги, одержав победу в 15-м поединке кряду.